Рада планує розглянути законопроєкт про реформу СБУ в січні

Верховна Рада має намір розглянути законопроєкт про реформу Служби безпеки України в січні.

Про це повідомив глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія під час підсумкової пресконференції у вівторок, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Великі реформи ми відклали трохи, але хочемо в січні повернутися і в ударному темпі (розглянути законопроєкти). Це "амністія капіталу", створення Бюро економічної безпеки, це законопроєкт про реформу СБУ", - сказав він.

Верховна Рада вперше дійшла до розгляду законопроєкту №3196-д, який має радикально змінити СБУ, 18 грудня, але не змогла ухвалити рішення через нестачу голосів.

"Європейська правда" детально висвітлювала заплановану реформу. Навесні ЄП розповіла, як експерти Міжнародної дорадчої групи (до якої входять представники НАТО, ЄС та США) розкритикували перший проєкт реформи.

Пізніше ЄП дізналася про оцінки щодо оновленого законопроєкту, і ті виявилися обережно позитивними з боку західних експертів та значно критичнішими з боку самої СБУ.

Наразі ЄвроПравда має в розпорядженні також спільну оцінку Міжнародної дорадчої групи, в якій вказано, що проєкт є значним кроком вперед, хоча враховує не всі її рекомендації (і цілком можливо, що це є правильним, адже Україна проводить реформи для себе, а не для Заходу).

Детальніше про реформу читайте у статті - Реформа попри опір: як та всупереч чому має змінитися Служба безпеки України