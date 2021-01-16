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Після сильних морозів в Україну повернеться тепло

Субота, 16 січня 2021, 21:27
фото: Lilianna Adelajda Dmytrek

Значні морози в Україні, місцями до -30 градусів, триватимуть до середини наступного тижня. Після цього погода зміниться.

Джерело: Синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Деталі: За словами Діденко, у неділю, 17 січня, в Україні утримається холодна погода з сильними морозами.

Найближчої ночі температура повітря становитиме -17-23 градуси, на Харківщині, Сумщині, Луганщині, Полтавщині -22-28 градусів, можливо, місцями стовпчики термометрів опустяться до -30 градусів.

Вдень 17-го січня у більшості областей України очікується від -10 до -17 градусів.

У західних областях (окрім Волині та Рівненщини) та в південній частині вночі -9-15 градусів, вдень -3-10 градусів. На дорогах ожеледиця.

Суттєвих опадів не буде, лише в Криму та Приазов'ї місцями сніг та поривчастий вітер.

У Києві в неділю - без істотних опадів. Слизько. Вночі до -18°, при проясненнях місцями -20°, у неділю вдень -13-15 градусів.

Пряма мова: "Морози в Україні протривають до Івана, до 20-го січня. 21 січня (у четвер - УП) до нас прийде інша повітряна маса, явно тепліша, тому метеозалежним людям - приготуватися, бо стрибок буде значним: від -20° вночі до +1+3 градусів вдень".

Українська правда
Теми: погода


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