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В Україні найближчими днями – сильні морози

Неділя, 17 січня 2021, 08:52

У неділю в Україні збережеться досить холодна погода, вдень очікуються морози близько -15 градусів. В ніч на понеділок температура опуститься до -22°, опади малоймовірні.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 16 січня у північних, північно-східних областях вдень від 11° до 16° морозу. У південній частині країни мороз близько 9 градусів.

 

У понеділок, 18 січня, на Закарпатті, Прикарпатті та в південних областях вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу.

18-19 січня в Україні температура вночі 17-22°, у північних та західних областях місцями до 25° морозу, вдень 10-15° морозу; на Закарпатті та крайньому півдні країни вночі 10-15°, вдень 5-10° з позначкою "мінус", без істотних опадів.

 

При цьому різке потепління до +3° очікується в середині наступного тижня.

Українська правда
Теми: погода


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