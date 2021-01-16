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После сильных морозов в Украину вернется тепло

Суббота, 16 января 2021, 20:27
После сильных морозов в Украину вернется тепло
фото: Lilianna Adelajda Dmytrek

Значительные морозы в Украине, местами до -30 градусов, продлятся до середины следующей недели. После этого погода изменится.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook

Детали: По словам Диденко, в воскресенье, 17 января, в Украине сохранится холодная погода с сильными морозами.

Ближайшей ночью температура воздуха составит -17-23 градуса, на Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Полтавщине -22-28 градусов, возможно, местами столбики термометров опустятся до -30 градусов.

Днем 17 января в большинстве областей Украины ожидается от -10 до -17 градусов.

В западных областях (кроме Волыни и Ровенщины) и в южной части ночью -9-15 градусов, днем ​​-3-10 градусов. На дорогах гололедица.

Существенных осадков не будет, лишь в Крыму и Приазовье местами снег и порывистый ветер.

В Киеве в воскресенье – без существенных осадков. Скользко. Ночью до -18°, при прояснениях местами -20°, в воскресенье днем ​​-13-15 градусов.

Прямая речь: "Морозы в Украине продержатся до Ивана, до 20-го января. 21 января (в четверг - УП) к нам придет другая воздушная масса, явно теплее, поэтому метеозависимым людям – приготовиться, потому что скачок будет значительным: от -20° ночью до +1+3 градусов днем​​".

Украинская правда
Темы: погода
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