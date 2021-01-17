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УЗ планує відновити сполучення з межуючими з Кримом територіями

Неділя, 17 січня 2021, 04:26

"Укрзалізниця" працює над відновленням залізничного сполучення з межуючими з окупованих Росією Кримом територіями.

Джерело: глава компанії "УЗ" Володимир Жмак в етері програми "Україна з Тиграном Мартиросяном", передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми працюємо над тим, щоб відновити сполучення з територіями, які прилягають до Криму. На жаль, в сам Крим ми заїхати не можемо..

З економічної точки зору всі ці обмеження є негативним фактором для нашої економіки. Ми втратили транзитні вантажі, ми втратили пасажирське сполучення, природно це позначається на наших економічних показниках".

Що передувало: У грудні 2020 року "УЗ" запустила потяг Київ – Авдіївка (Донецька область), який курсуватиме щоденно. У його складі – купейні та плацкартні вагони.

Поїзд курсуватиме з Києва до Авдіївки та у зворотному напрямку щоденно і зупинятиметься на станціях: Миронівка, імені Тараса Шевченка, Знам’янка, Олександрія, П’ятихатки, Дніпро-Головний, Синельникове-2, Покровськ, Очеретине, Авдіївка та інші.

Теми: УкрзалізницяКримокупація


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