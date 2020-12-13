Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Из Киева отправился первый поезд до Авдеевки

Воскресенье, 13 декабря 2020, 20:03
t.me/vladyslavkryklii/

В воскресенье вечером из Киева отправился первый поезд до Авдеевки, который будет курсировать ежедневно.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram

Дословно: "Сегодня в 19:19 из Киева отправился первый поезд "Маяк" до Авдеевки. Ранее этот поезд следовал только до станции Покровск, теперь маршрут продлен. В составе – купейные и плацкартные вагоны".

Детали: Поезд будет курсировать из Киева до Авдеевки и обратно ежедневно и останавливаться на станциях Мироновка, имени Тараса Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки, Днепр-Главный, Синельниково-2, Покровск, Очеретино, Авдеевка и другие.

Украинская правда
Темы: железная дорогаАвдеевка


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Кабмине назвали новую коронавирусную границу: 32-35 тысяч в сутки

Минюст США интересуется работой Хантера Байдена в Burisma – AP

Разумков внезапно созвал глав фракций на совещание

В Украине более 9 тысяч случаев COVID за сутки, 494 – среди детей

Навального пытались повторно отравить – Times

Генсек ООН призвал все страны объявить чрезвычайное климатическое положение

Все новости...
железная дорога
УЗ назначила еще 3 дополнительных поезда на зимние праздники
УЗ снова запускает поезд Киев-Рахов
На железной дороге запустили "пилот" мобильной связи
Последние новости
20:28
Коммунальщики готовятся к ухудшению погоды в Киеве
20:03
Из Киева отправился первый поезд до Авдеевки
19:51
В Литве обсуждают введение комендантского часа из-за коронавируса
19:20
В Кабмине назвали новую коронавирусную границу: 32-35 тысяч в сутки
18:58
Италия: для прививок против COVID построят павильоны-подснежники
18:23
Трамп обещает ветировать оборонный бюджет с санкциями против Nord Stream-2
18:04
Заработал центр управления ж/д движением "Укрзализныци"
17:46
ООС: в воскресенье уже 5 нарушений "тишины"
17:29
Чехия: эсдеки угрожают выходом из коалиции
17:00
Минюст США интересуется работой Хантера Байдена в Burisma – AP
Все новости...