В воскресенье вечером из Киева отправился первый поезд до Авдеевки, который будет курсировать ежедневно.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram

Дословно: "Сегодня в 19:19 из Киева отправился первый поезд "Маяк" до Авдеевки. Ранее этот поезд следовал только до станции Покровск, теперь маршрут продлен. В составе – купейные и плацкартные вагоны".

Детали: Поезд будет курсировать из Киева до Авдеевки и обратно ежедневно и останавливаться на станциях Мироновка, имени Тараса Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки, Днепр-Главный, Синельниково-2, Покровск, Очеретино, Авдеевка и другие.