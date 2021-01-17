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УЗ планирует восстановить сообщение с граничащими с Крымом территориями

Воскресенье, 17 января 2021, 03:26
УЗ планирует восстановить сообщение с граничащими с Крымом территориями

"Укрзализныця" работает над восстановлением железнодорожного сообщения с граничащими с оккупированным Россией Крымом территориями.

Источник: глава компании "УЗ" Владимир Жмак в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном", передает "Интерфакс-Украина"

Пряма мова: "Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму. К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем..

С экономической точки зрения все эти ограничения являются негативным фактором для нашей экономики. Мы потеряли транзитные грузы, мы потеряли пассажирское сообщение, естественно это сказывается на наших экономических показателях".

Что предшествовало: В декабре 2020 года "УЗ" запустила поезд Киев – Авдеевка (Донецкая область), который будет курсировать ежедневно.

В составе – купейные и плацкартные вагоны.

Поезд будет курсировать из Киева до Авдеевки и обратно ежедневно и останавливаться на станциях Мироновка, имени Тараса Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки, Днепр-Главный, Синельниково-2, Покровск, Очеретино, Авдеевка и другие.

Темы: УкрзализныцяКрымоккупация
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