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В Украине в ближайшие дни – сильные морозы

Воскресенье, 17 января 2021, 08:52

В воскресенье в Украине сохранится достаточно холодная погода, днем ​​ожидаются морозы около -15 градусов. В ночь на понедельник температура опустится до -22°, осадки маловероятны.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 16 января в северных, северо-восточных областях днем ​​от 11° до 16° мороза. В южной части страны мороз около 9 градусов.

 

В понедельник, 18 января, на Закарпатье, Прикарпатье и в южных областях ночью 11-16 °, днем ​​5-10 ° мороза.

18-19 января в Украине температура ночью 17-22°, в северных и западных областях местами до 25° мороза, днем ​​10-15° мороза; на Закарпатье и крайнем юге страны ночью 10-15°, днем ​​5-10° с отметкой "минус", без существенных осадков.

 

При этом резкое потепление до +3° ожидается в середине следующей недели.

Украинская правда
Темы: погода


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