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Київ знову є лідером з поширення Covid

Неділя, 17 січня 2021, 11:31

У Києві за минулу добу виявили 793 хворих на коронавірус, померли від Covid 15 людей.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Протягом суботи найбільша кількість випадків коронавірусу зареєстрована у місті Київ (793), Київській (362) та Запорізькій (332) областях.

Усього за період пандемії в столиці від Covid померли 2190 хворих.

За минулу добу вірус виявили у:

- 447 жінок віком від 18 до 88 років

- 317 чоловіків віком від 19 до 87 рокiв

- 8 дівчаток від 3 до 17 років та 21 хлопчик від 1 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 29 медиків. До лікарень столиці минулої доби  госпіталізували 49 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 578 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 182, у Дніпровському – 145 та в Деснянському районі — 140 випадків.

 

Нагадаємо: 15 січня у столиці виявили 821 випадок коронавірусу, 14 хворих померли і 935 одужали.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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