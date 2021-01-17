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Киев снова является лидером по распространению Covid

Воскресенье, 17 января 2021, 11:31

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 793 больных коронавирусом, умерли от Covid 15 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: В течение субботы наибольшее количество случаев коронавируса зарегистрировано в городе Киев (793), Киевской (362) и Запорожской (332) областях.

Всего за период пандемии в столице от Covid умерли 2190 больных.

За минувшие сутки вирус обнаружили у:

- 447 женщин в возрасте от 18 до 88 лет

- 317 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет

- 8 девочек от 3 до 17 лет и 21 мальчика от 1 до 17 лет.

Заболели, в частности, 29 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 49 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 578 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 182, в Днепровском - 145 и в Деснянском районе - 140 случаев.

 

Напомним: 15 января в столице обнаружили 821 случай коронавируса, 14 больных умерли и 935 выздоровели.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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