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У трьох містах проходять вибори мерів, поліція каже про порушення

Неділя, 17 січня 2021, 11:04
У трьох містах проходять вибори мерів, поліція каже про порушення
Фото: Сергій Огородник, Рух ЧЕСНО

У неділю, 17 січня, повторні вибори міських голів проходять у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.

Джерело: Центральна виборча комісія, ЧЕСНО

Деталі: У Борисполі повторні вибори були призначену у зв’язку зі смертю кандидата, який отримав найбільшу підтримку на виборах 25 жовтня 2020 року. Бориспільська міська ТВК призначила повторні вибори міського голови ще 24 листопада. У Борисполі переможець виборів Анатолій Федорчук помер від COVID-19 у кінці жовтня до оголошення офіційних результатів виборів. Федорчук був главою міста з 2006 року.

У Новгород-Сіверському (Чернігівщина) повторні вибори також обумовлені смертю переможця виборчих перегонів. На виборах мера Новгород-Сіверського переміг чинний глава міста Олег Бондаренко. Однак у кінці жовтня він помер від коронавірусу.

Вибори ж міського голови Броварів відбуваються згідно судових рішень. Так, 9 листопада 2020 Київський окружний адміністративний суд визнав такими, що не відбулися, вибори мера і депутатів міської ради Броварської територіальної громади і зобов'язав територіальну виборчу комісію (ТВК) провести повторні вибори.

Згідно з даними ЦВК, чинний мер Броварів Ігор Сапожко (партія "Команда Ігоря Сапожка - Єдність") отримав підтримку 13798 виборців (44,07%). На другому місці - висуванець від партії "Слуга народу" Дмитро Ратніков (4186 голосів, або 13,37%).

У Броварах, де в неділю виборці голосують за депутатів міськради й мера міста, поліція вже зафіксувала ознаки сітки. Журналіст Руху ЧЕСНО Сергій Огородник розповів деталі про ймовірне правопорушення.

Пряма мова: "За словами одного із спостерігачів, жінка залишалася тривалий час на дільниці, віталася і відмічала прізвища виборців на аркуші паперу, який мала з собою. Офіцер поліції зі слідчо-оперативної групи підтвердив нам цю інформацію. Список з відмітками вилучений і подію зареєстрували як правопорушення".

"Українська правда" у Threads

Теми: виборимісцева влада
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