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В трех городах проходят выборы мэров, полиция говорит о нарушениях

Воскресенье, 17 января 2021, 11:04
В трех городах проходят выборы мэров, полиция говорит о нарушениях
Фото: Сергій Огородник, Движение ЧЕСНО

В воскресенье, 17 января, повторные выборы городских голов проходят в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.

Источник: Центральная избирательная комиссия, ЧЕСНО

Детали: В Борисполе повторные выборы были назначены в связи со смертью кандидата, получившего наибольшую поддержку на выборах 25 октября 2020 года. Бориспольская городская ТИК назначила повторные выборы городского головы еще 24 ноября. В Борисполе победитель выборов Анатолий Федорчук умер от COVID-19 в конце октября до объявления официальных результатов выборов. Федорчук был главой города с 2006 года.

В Новгород-Северском (Черниговская область) повторные выборы также обусловлены смертью победителя избирательной гонки. На выборах мэра Новгород-Северского победил действующий глава города Олег Бондаренко. Однако в конце октября он умер от коронавируса.

Выборы же мэра Броваров проходят согласно судебных решений. Так, 9 ноября 2020 года Киевский окружной админсуд признал несостоявшимися выборы мэра и депутатов городского совета Броварской территориальной общины и обязал территориальную избирательную комиссию (ТИК) провести повторные выборы.

Согласно данным ЦИК, действующий мэр Броваров Игорь Сапожко (партия "Команда Игоря Сапожко - Единство") получил поддержку 13 798 избирателей (44,07%). На втором месте - выдвиженец от партии "Слуга народа" Дмитрий Ратников (4186 голосов, или 13,37%).

В Броварах, где в воскресенье избиратели голосуют за депутатов горсовета и мэра города, полиция уже зафиксировала признаки сетки. Журналист движения ЧЕСНО Сергей Огородник рассказал детали возможного правонарушения.

Прямая речь: "По словам одного из наблюдателей, женщина оставалась длительное время на участке, здоровалась и отмечала фамилии избирателей на листе бумаги, который имела с собой. Офицер полиции из следственно-оперативной группы подтвердил нам эту информацию. Список с отметками изъяты и событие зарегистрировали как правонарушение".

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Темы: виборыместная власть
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