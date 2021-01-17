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ФБР розслідує версію іноземної підтримки штурму Капітолію

Неділя, 17 січня 2021, 13:22
ФБР розслідує версію іноземної підтримки штурму Капітолію

Федеральне бюро розслідувань США перевіряє, чи могли іноземні уряди, організації або приватні особи надавати фінансову підтримку тим, хто допомагав планувати і здійснювати штурм будівлі Конгресу 6 січня.

Джерело: NBC News з посиланням на одного працівника і одного експрацівника ФБР

Деталі: Увагу органу внутрішньої розвідки США, зокрема, привернули виплати у біткоінах, еквівалентні 500 тисячам доларів, ключовим фігурантам і нихці груп радикального руху "альтернативних правих" незадовго до нападу.

За фінансовими операціями, за попередніми даними, міг стояти неназваний громадянин Франції. Платежі були задокументовані компанією, яка аналізувала перекази в криптовалюті.

Крім того, у спільній оцінці загроз, опублікованій цього тижня ФБР, Міністерством внутрішньої безпеки та іншими федеральними і поліцейськими відомствами в Вашингтоні відзначається, що після заворушень 6 січня "російські, іранські і китайські агенти впливу скористалися можливістю посилити певну подачу інформації для просування своїх політичних інтересів в період передачі президентської влади" в Сполучених Штатах.

Нагадаємо: Федеральне бюро розслідувань США відкрило 160 справ у рамках розслідування штурму Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа.

Передісторія: 

  • 6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.
  • Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАмітинги
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