ФБР розслідує версію іноземної підтримки штурму Капітолію

Федеральне бюро розслідувань США перевіряє, чи могли іноземні уряди, організації або приватні особи надавати фінансову підтримку тим, хто допомагав планувати і здійснювати штурм будівлі Конгресу 6 січня.

Джерело: NBC News з посиланням на одного працівника і одного експрацівника ФБР

Деталі: Увагу органу внутрішньої розвідки США, зокрема, привернули виплати у біткоінах, еквівалентні 500 тисячам доларів, ключовим фігурантам і нихці груп радикального руху "альтернативних правих" незадовго до нападу.

За фінансовими операціями, за попередніми даними, міг стояти неназваний громадянин Франції. Платежі були задокументовані компанією, яка аналізувала перекази в криптовалюті.

Крім того, у спільній оцінці загроз, опублікованій цього тижня ФБР, Міністерством внутрішньої безпеки та іншими федеральними і поліцейськими відомствами в Вашингтоні відзначається, що після заворушень 6 січня "російські, іранські і китайські агенти впливу скористалися можливістю посилити певну подачу інформації для просування своїх політичних інтересів в період передачі президентської влади" в Сполучених Штатах.

Нагадаємо: Федеральне бюро розслідувань США відкрило 160 справ у рамках розслідування штурму Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа.

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