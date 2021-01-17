ФБР расследует версию иностранной поддержки штурма Капитолия
Федеральное бюро расследований США проверяет, могли ли иностранные правительства, организации или частные лица оказывать финансовую поддержку тем, кто помогал планировать и осуществлять штурм здания Конгресса 6 января.
Источник: NBC News со ссылкой на одного действующего и одного бывшего сотрудников ФБР
Детали: Внимание органа внутренней разведки США, в частности, привлекли выплаты в биткоинах, эквивалентные 500 тысячас долларов, ключевым фигурантам и ряду групп радикального движения "альтернативных правых" (alt-right) незадолго до нападения.
За финансовыми операциями, по предварительным данным, мог стоять неназванный гражданин Франции. Платежи были задокументированы компанией, анализирующей переводы в криптовалюте.
Кроме того, в совместной оценке угроз, опубликованной на этой неделе ФБР, Министерством внутренней безопасности и другими федеральными и полицейскими ведомствами в Вашингтоне отмечается, что после беспорядков 6 января "российские, иранские и китайские агенты влияния воспользовались возможностью усилить определенную подачу информации для продвижения своих политических интересов в период передачи президентской власти" в Соединенных Штатах.
Напомним: Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.
Предыстория:
- 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
- Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.