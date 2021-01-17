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Навального у Німеччині посадять прямо в літак, в обхід будівлі аеропорту

Неділя, 17 січня 2021, 14:03
Навального у Німеччині посадять прямо в літак, в обхід будівлі аеропорту

Російський опозиційний політик Олексій Навальний в Німеччині буде доставлений відразу в літак, йому не доведеться заходити в будівлю аеропорту.

Джерело: Новая Газета з посиланням на трансляцію DW, BBC News

Деталі: Найближчим часом Навальний повинен вилетіти з Німеччини у Росію. У Москві в зв'язку з поверненням політика вже ввели посилені заходи безпеки.

До аеропорту, де його планують зустрічати прихильники, влада вже підтягнула спецтехніку.

Близько 15:00 літак компанії "Победа" успішно сів в аеропорту Берліна. На ньому Олексій Навальний вилетить в Росію.

При цьому в міжнародній зоні прильоту московського аеропорту "Внуково" встановили залізну огорожу. Повідомляється, що через неї тепер не видно, хто виходить із зеленої зони.

 

Зона прильоту міжнародних рейсів у Внуково повністю зачищена. Крім встановлених загороджень там закрили єдиний ескалатор - нібито на ремонт. Крім того, до "Внуково" під'їхала машина інженерно-технічної групи ОМОН з написом "Розмінування".

 

Перед вильотом додому Навальний сфотографувався зі своїми близькими.

 
 

Нагадаємо: Силовики в Петербурзі вже затримали принаймні 8 осіб, які планували зустрічати Навального у Внуково. Зокрема, вранці 17 січня в аеропорту "Пулково" перед посадкою на рейс до Москви затримали головного редактора телеграм-каналу "Агіт Росія" Павла Іванкіна і ще двох активістів - Олексія Барича і Олександра Края.

"Українська правда" в Threads

Теми: НавальнийРосіяНімеччина
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