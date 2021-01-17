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Навального в Германии посадят прямо в самолет, в обход здания аэропорта

Воскресенье, 17 января 2021, 14:03
Навального в Германии посадят прямо в самолет, в обход здания аэропорта

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в Германии будет доставлен сразу в самолет, ему не придется заходить в здание аэропорта.

Источник: Новая Газета со ссылкой на трансляцию DW, BBC News

Детали: В ближайшее время Навальный должен вылететь из Германии в Россию.

В Москве в связи с возвращением политика уже ввели усиленные меры безопасности. К аэропорту, где его планируют встречать сторонники, власти уже подтянули спецтехнику.

Около 15:00 самолет "Победы" успешно сел в аэропорту Берлина. На нем Алексей Навальный вылетит в Россию.

При этом в международной зоне прилета московского аэропорта "Внуково" установили железное ограждение. Сообщается, что из-за него теперь не видно, кто выходит из зелёной зоны.

 

Зона прилета международных рейсов во Внуково полностью зачищена. Помимо установленных заграждений там закрыли единственный эскалатор — якобы на ремонт.

Кроме того, ко "Внуково" тем временем подъехала машина инженерно-технической группы ОМОН с надписью "Разминирование".

 

Перед вылетом домой Навальный сфотографировался со своими близкими.

 
 

Напомним: Силовики в Петербурге уже задержали по крайней мере 8 человек, которые планировали встречать Навального во Внуково. В частности, утром 17 января в аэропорту "Пулково" перед посадкой на рейс в Москву задержали главного редактора телеграм-канала "Агит Россия" Павла Иванкина и еще двух активистов — Алексея Барича и Александра Края.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйРосcияГермания
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