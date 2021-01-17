Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Навального в Германии посадят прямо в самолет, в обход здания аэропорта

Воскресенье, 17 января 2021, 15:03

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в Германии будет доставлен сразу в самолет, ему не придется заходить в здание аэропорта.

Источник: Новая Газета со ссылкой на трансляцию DW, BBC News

Детали: В ближайшее время Навальный должен вылететь из Германии в Россию.

В Москве в связи с возвращением политика уже ввели усиленные меры безопасности. К аэропорту, где его планируют встречать сторонники, власти уже подтянули спецтехнику.

Около 15:00 самолет "Победы" успешно сел в аэропорту Берлина. На нем Алексей Навальный вылетит в Россию.

При этом в международной зоне прилета московского аэропорта "Внуково" установили железное ограждение. Сообщается, что из-за него теперь не видно, кто выходит из зелёной зоны.

 

Зона прилета международных рейсов во Внуково полностью зачищена. Помимо установленных заграждений там закрыли единственный эскалатор — якобы на ремонт.

Кроме того, ко "Внуково" тем временем подъехала машина инженерно-технической группы ОМОН с надписью "Разминирование".

 

Перед вылетом домой Навальный сфотографировался со своими близкими.

 
 

Напомним: Силовики в Петербурге уже задержали по крайней мере 8 человек, которые планировали встречать Навального во Внуково. В частности, утром 17 января в аэропорту "Пулково" перед посадкой на рейс в Москву задержали главного редактора телеграм-канала "Агит Россия" Павла Иванкина и еще двух активистов — Алексея Барича и Александра Края.

Темы: НавальныйРосcияГермания


powered by lun.ua
Главное сегодня

Стало известно, какими будут первые указы Байдена

видео, фотоВ РФ к аэропорту, куда должен прилететь Навальный, стянули автозаки

Бразилия отказалась регистрировать "Спутник V" как вакцину – The Guardian

Коронавирус: почти 6 тысяч новых заражений, 116 человек умерли

Марсоход Perseverance: до Марса еще 61 млн километров. Дата посадки

Covid: в Норвегии после вакцинации умерли 29 пожилых людей

Все новости...
Навальный
В РФ к аэропорту, куда должен прилететь Навальный, стянули автозаки
Германия передала РФ протоколы допроса Навального
Россиянам запретили встречать Навального в аэропорту
Последние новости
15:11
Австрия продлила локдаун до 7 февраля
15:03
видео, фотоНавального в Германии посадят прямо в самолет, в обход здания аэропорта
14:22
ФБР расследует версию иностранной поддержки штурма Капитолия
13:57
В Вене тысячи людей протестовали против коронавирусных ограничений
13:53
В понедельник Кабмин планирует установить граничную цену на газ — источник
13:33
таблицаКиев – в десятке городов с самым грязным воздухом в мире
13:18
Глава УЗ рассказал, сколько зарабатывает
13:01
Глава МИД Германии выступил за предоставление больших возможностей вакцинированным
12:57
обновленоРоссийский корабль потерпел крушение в Черном море
12:22
Умер глава холдинга Rothschild
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!