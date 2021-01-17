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У РФ до аеропорту, куди має прилетіти Навальний, стягнули автозаки

Неділя, 17 січня 2021, 10:36

Біля аеропорту Внуково, куди 17 січня має прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний, помітили сепцтехніку. Також відомо про затримання людей.

Джерело: Медуза, Фонтанка, Новая Газета

Деталі: У зв'язку з поверненням Навального до РФ силові структури у Москві, Петербурзі та інших великих російських містах приведені в стан підвищеної готовності.

За даними російських ЗМІ, на робочих місцях знаходиться практично весь особовий склад Центрів "Е" МВС, відділів по боротьбі з тероризмом і екстремізмом регіональних управлінь ФСБ, а також підрозділи Росгвардії.

В аеропорту Внуково, куди прилітає Навальний, ще з суботи чергує поліцейське посилення.

 

Такі заходи вжито у зв'язку з тим, що за даними силовиків, близько 6 тисяч прихильників Навального мають намір його зустрічати біля аеропорту.

Станом на ранок неділі відомо, що силовики в Петербурзі вже затримали принаймні 8 осіб, які планували зустрічати Навального у Внуково. Зокрема, вранці 17 січня в аеропорту "Пулково" перед посадкою на рейс до Москви затримали головного редактора телеграм-каналу "Агіт Росія" Павла Іванкіна і ще двох активістів - Олексія Барича і Олександра Края.

Теми: НавальнийРосіяопозиція


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