У РФ до аеропорту, куди має прилетіти Навальний, стягнули автозаки
Біля аеропорту Внуково, куди 17 січня має прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний, помітили сепцтехніку. Також відомо про затримання людей.
Джерело: Медуза, Фонтанка, Новая Газета
Деталі: У зв'язку з поверненням Навального до РФ силові структури у Москві, Петербурзі та інших великих російських містах приведені в стан підвищеної готовності.
За даними російських ЗМІ, на робочих місцях знаходиться практично весь особовий склад Центрів "Е" МВС, відділів по боротьбі з тероризмом і екстремізмом регіональних управлінь ФСБ, а також підрозділи Росгвардії.
В аеропорту Внуково, куди прилітає Навальний, ще з суботи чергує поліцейське посилення.
Такі заходи вжито у зв'язку з тим, що за даними силовиків, близько 6 тисяч прихильників Навального мають намір його зустрічати біля аеропорту.
Станом на ранок неділі відомо, що силовики в Петербурзі вже затримали принаймні 8 осіб, які планували зустрічати Навального у Внуково. Зокрема, вранці 17 січня в аеропорту "Пулково" перед посадкою на рейс до Москви затримали головного редактора телеграм-каналу "Агіт Росія" Павла Іванкіна і ще двох активістів - Олексія Барича і Олександра Края.
Нагадаємо: Раніше прокуратура Москви попередила про відповідальність за заклики до участі в "неузгодженій масовій акції" в аеропорту "Внуково" 17 січня, куди з Німеччини має намір прилетіти опозиціонер Олексій Навальний.
Передісторія:
- Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
- 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
- Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.