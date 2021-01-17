Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Броварах затримали киян, які проголосували на виборах

Неділя, 17 січня 2021, 16:09
У Броварах затримали киян, які проголосували на виборах

Поліцейські затримали киян, які прибули до Броварів для участі у виборчих "каруселях".

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "Працівники Броварського відділу поліції у рамках розслідування кримінального провадження встановили 5 жителів Києва, які змінили місце реєстрації та незаконно проголосували на одній з виборчих дільниць міста Броварів.

Поліцейським господар помешкання повідомив, що цих осіб не знає і дозвіл на реєстрацію за місцем проживання він їм не надавав".

Деталі: Наразі з затриманими працюють правоохоронці.

 

Відповідно до ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України їм загрожує позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

 

Що передувало: У неділю, 17 січня, повторні вибори міських голів проходять у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.

Вибори міського голови Броварів відбуваються згідно судових рішень. Так, 9 листопада 2020 року Київський окружний адміністративний суд визнав такими, що не відбулися, вибори мера і депутатів міської ради Броварської територіальної громади і зобов'язав територіальну виборчу комісію (ТВК) провести повторні вибори.

Згідно з даними ЦВК, чинний мер Броварів Ігор Сапожко (партія "Команда Ігоря Сапожка - Єдність") отримав підтримку 13798 виборців (44,07%). На другому місці - висуванець від партії "Слуга народу" Дмитро Ратніков (4186 голосів, або 13,37%).

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Броваривибориполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Бровари
У Броварах і Березані забрали землю у церков УПЦ МП
Всі три основні версії авіакатастрофи у Броварах залишаються робочими – Клименко
Падіння вертольота МВС у Броварах: Шмигаль заявив, що у слідства є дані "чорної скриньки"
Останні новини
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
Усі новини...
Реклама: