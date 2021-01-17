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У Броварах затримали киян, які проголосували на виборах

Неділя, 17 січня 2021, 17:09

Поліцейські затримали киян, які прибули до Броварів для участі у виборчих "каруселях".

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "Працівники Броварського відділу поліції у рамках розслідування кримінального провадження встановили 5 жителів Києва, які змінили місце реєстрації та незаконно проголосували на одній з виборчих дільниць міста Броварів.

Поліцейським господар помешкання повідомив, що цих осіб не знає і дозвіл на реєстрацію за місцем проживання він їм не надавав".

Деталі: Наразі з затриманими працюють правоохоронці.

 

Відповідно до ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України їм загрожує позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

 

Що передувало: У неділю, 17 січня, повторні вибори міських голів проходять у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.

Вибори міського голови Броварів відбуваються згідно судових рішень. Так, 9 листопада 2020 року Київський окружний адміністративний суд визнав такими, що не відбулися, вибори мера і депутатів міської ради Броварської територіальної громади і зобов'язав територіальну виборчу комісію (ТВК) провести повторні вибори.

Згідно з даними ЦВК, чинний мер Броварів Ігор Сапожко (партія "Команда Ігоря Сапожка - Єдність") отримав підтримку 13798 виборців (44,07%). На другому місці - висуванець від партії "Слуга народу" Дмитро Ратніков (4186 голосів, або 13,37%).

Українська правда
Теми: Броваривибориполіція


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