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В Броварах задержали киевлян, которые проголосовали на выборах

Воскресенье, 17 января 2021, 16:09
В Броварах задержали киевлян, которые проголосовали на выборах

Полицейские задержали киевлян, которые прибыли в Бровары Киевской области для участия в избирательных "каруселях".

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "Работники Броварского отдела полиции в рамках расследования уголовного производства установили 5 жителей Киева, которые изменили место регистрации и незаконно проголосовали на одном из избирательных участков города Бровары.

Полицейским хозяин квартиры сообщил, что этих лиц не знает и разрешения на регистрацию по месту жительства он им не давал".

Детали: Сейчас с задержанными работают правоохранители.

 

В соответствии со ст. 158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины им грозит лишение свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

 

Что предшествовало: В воскресенье, 17 января, повторные выборы городских голов проходят в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.

Выборы мэра Броваров проходят согласно судебных решений. Так, 9 ноября 2020 года Киевский окружной админсуд признал несостоявшимися выборы мэра и депутатов городского совета Броварской территориальной общины и обязал территориальную избирательную комиссию (ТИК) провести повторные выборы.

Согласно данным ЦИК, действующий мэр Броваров Игорь Сапожко (партия "Команда Игоря Сапожко - Единство") получил поддержку 13 798 избирателей (44,07%). На втором месте - выдвиженец от партии "Слуга народа" Дмитрий Ратников (4186 голосов, или 13,37%).

Украинская правда

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Темы: Броварывиборыполиция
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