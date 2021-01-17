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Із затонулого судна врятували 5 українців: імена

Неділя, 17 січня 2021, 18:12
скріншот відео

Із судна Arvin, яке затонуло біля берегів Туреччини, врятовано 5 українців та 1 іноземця, пошуки 5 моряків тривають.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter, посольство України в Туреччині

Деталі: Ніколенко уточнив, що тривають пошуки 5 моряків (раніше повідомлялося про 2 загиблих і пошуки 4).

Врятовані українці госпіталізовано, їхній стан задовільний.

Разом з тим, посольство України в Туреччині називає імена врятованих українців – членів екіпажу судна Arvin: Генадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качнур.

Там повідомили, що українці перебувають у державній лікарні м.Бартин та підтвердили, що стан їхнього здоров’я задовільний.

Що передувало: Раніше МЗС повідомляло, що біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. Тоді зазначалося, що 6 осіб врятовані, 2 загинули, ще 4 шукають.

Корабель ходив під прапором Палау, а його власником є компанія з України.

Українська правда
Теми: корабліТуреччина


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