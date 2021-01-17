Із затонулого судна врятували 5 українців: імена

Із судна Arvin, яке затонуло біля берегів Туреччини, врятовано 5 українців та 1 іноземця, пошуки 5 моряків тривають.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter, посольство України в Туреччині

Із судна Arvin, яке йшло під прапором Палау, врятовано 5 українців та 1 іноземця. Вони госпіталізовані. Їхній стан задовільний. Родичів поінформовано. Пошуки - уточнення - 5 моряків тривають. @UKRinTR надає консульську допомогу постраждалим, взаємодіє із турецькою владою. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021

Деталі: Ніколенко уточнив, що тривають пошуки 5 моряків (раніше повідомлялося про 2 загиблих і пошуки 4).

Врятовані українці госпіталізовано, їхній стан задовільний.

Разом з тим, посольство України в Туреччині називає імена врятованих українців – членів екіпажу судна Arvin: Генадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качнур.

Імена врятованих членів екіпажу з затонулого судна «Arvin» - Генадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качнур. Наші громадяни наразі перебувають у державній лікарні м.Бартин. Стан їхнього здоров’я задовільний. Пошуково-рятувальні тривають pic.twitter.com/OXKcIsw9aI — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) January 17, 2021

Там повідомили, що українці перебувають у державній лікарні м.Бартин та підтвердили, що стан їхнього здоров’я задовільний.

Турецькими органами надається морякам необхідна медична допомога - отримано відео з відвідин керівництвом регіону Бартин врятованих. Вдячні 🇹🇷стороні за реакцію та допомогу pic.twitter.com/ndUA61Xyip — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 17, 2021

Що передувало: Раніше МЗС повідомляло, що біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. Тоді зазначалося, що 6 осіб врятовані, 2 загинули, ще 4 шукають.

Корабель ходив під прапором Палау, а його власником є компанія з України.