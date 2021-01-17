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С затонувшего судна спасли 5 украинцев: имена

Воскресенье, 17 января 2021, 18:12
скриншот видео

С судна Arvin, затонувшего у берегов Турции, спасено 5 украинцев и 1 иностранца, поиски 5 моряков продолжаются.

Источник: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Twitter, посольство Украины в Турции

Детали: Николенко уточнил, что продолжаются поиски 5 моряков (ранее сообщалось о 2 погибших и поисках 4).

Спасенные украинцы госпитализированы, их состояние удовлетворительное.

Вместе с тем, посольство Украины в Турции называет имена спасенных украинцев – членов экипажа судна Arvin: Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкаты, Виталий Мережко и Виталий Качнур.

Там сообщили, что украинцы находятся в государственной больнице м.Бартин и подтвердили, что состояние их здоровья удовлетворительное.

Что предшествовало: Ранее МИД сообщал, что у берегов Турции затонуло судно Arvin с 10 украинцами и 2 иностранцами на борту. Тогда отмечалось, что 6 человек спасены, 2 погибли, еще 4 ищут.

Корабль ходил под флагом Палау, а его владельцем является компания из Украины.

Украинская правда
Темы: кораблиТурция


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