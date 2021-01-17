С затонувшего судна спасли 5 украинцев: имена

С судна Arvin, затонувшего у берегов Турции, спасено 5 украинцев и 1 иностранца, поиски 5 моряков продолжаются.

Источник: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Twitter, посольство Украины в Турции

Із судна Arvin, яке йшло під прапором Палау, врятовано 5 українців та 1 іноземця. Вони госпіталізовані. Їхній стан задовільний. Родичів поінформовано. Пошуки - уточнення - 5 моряків тривають. @UKRinTR надає консульську допомогу постраждалим, взаємодіє із турецькою владою. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021

Детали: Николенко уточнил, что продолжаются поиски 5 моряков (ранее сообщалось о 2 погибших и поисках 4).

Спасенные украинцы госпитализированы, их состояние удовлетворительное.

Вместе с тем, посольство Украины в Турции называет имена спасенных украинцев – членов экипажа судна Arvin: Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкаты, Виталий Мережко и Виталий Качнур.

Імена врятованих членів екіпажу з затонулого судна «Arvin» - Генадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качнур. Наші громадяни наразі перебувають у державній лікарні м.Бартин. Стан їхнього здоров’я задовільний. Пошуково-рятувальні тривають pic.twitter.com/OXKcIsw9aI — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) January 17, 2021

Там сообщили, что украинцы находятся в государственной больнице м.Бартин и подтвердили, что состояние их здоровья удовлетворительное.

Турецькими органами надається морякам необхідна медична допомога - отримано відео з відвідин керівництвом регіону Бартин врятованих. Вдячні 🇹🇷стороні за реакцію та допомогу pic.twitter.com/ndUA61Xyip — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 17, 2021

Что предшествовало: Ранее МИД сообщал, что у берегов Турции затонуло судно Arvin с 10 украинцами и 2 иностранцами на борту. Тогда отмечалось, что 6 человек спасены, 2 погибли, еще 4 ищут.

Корабль ходил под флагом Палау, а его владельцем является компания из Украины.