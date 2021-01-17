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Вибори на Київщині: складено 34 адмінпротоколи

Неділя, 17 січня 2021, 20:54
Вибори на Київщині: складено 34 адмінпротоколи

У неділю до поліції Київщини надійшло 82 повідомлення, пов’язаних з порушенням виборчого процесу у Броварському та Бориспільському районах, складено 34 адмінпротоколи.

Джерело: поліція Київської області, рух "Чесно"

Деталі: У неділю відбулися повторні вибори депутатів місцевих, сільських та селищних рад, міських голів на території Броварського району та Бориспільщини. Усі виборчі дільниці закрились о 20-й годині та без грубих порушень чинного законодавства.

Працівники поліції склали адміністративні протоколи за ст. 173 та за ст. 44-3 КУпАП відносно броварчанина, який прийшов голосувати без засобів індивідуального захисту та нецензурно висловлювався в приміщенні ДВК.

Низка повідомлень, що надходили до поліції, стосувались неправомірних дій учасників виборів, зокрема фотографування виборчих бюлетенів.

Поліцейські склали відносно порушників 28 адмінпротоколів у Броварському районі та 4 на Бориспільщині за публічне розголошення виборцями результатів волевиявлення (ст. 212-22 Кодексу України про адміністративне правопорушення). Стаття передбачає накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адмінпротоколи будуть скеровані до суду для прийняття рішення.

Разом з тим, як повідомляє рух "Чесно", явка станом на 20 годину в Борисполі склала 30,15%, у Броварах – 43,02%.

Що передувало: У неділю, 17 січня, повторні вибори міських голів проходили у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.

Українська правда

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Теми: Київська областьвибориполіція
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