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Вибори на Київщині: поліція склала вже 24 адмінпротоколи

Неділя, 17 січня 2021, 19:48

Станом на 18:00 годину до поліції Київської області надійшло 69 повідомлень, пов’язаних з порушенням виборчого процесу, складено 24 адмінпротоколи.

Джерело: поліція Київщини

Деталі: Зокрема, працівники поліції склали адміністративні протоколи за ст. 173 та за ст. 44-3 КУпАП відносно мешканця Броварів, який прийшов голосувати без засобів індивідуального захисту та нецензурно висловлювався в приміщенні ДВК.

Низка повідомлень, що надходили до поліції, стосувались неправомірних дій учасників виборів, зокрема фотографування виборчих бюлетенів, тощо.

Поліцейські склали відносно порушників 18 адмінпротоколів у Броварському районі та 4 на Бориспільщині за публічне розголошення виборцями результатів волевиявлення в приміщенні для голосування (ст. 212-22 Кодексу України про адміністративне правопорушення).

Що передувало: У неділю, 17 січня, повторні вибори міських голів проходять у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.

Українська правда
Теми: Київська областьвибориполіція


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