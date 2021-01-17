В воскресенье в полицию Киевской области поступило 82 сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса в Броварском и Бориспольском районах, составлено 34 админпротокола.

Источник: полиция Киевской области, движение "Чесно"

Детали: В воскресенье состоялись повторные выборы депутатов местных, сельских и поселковых советов, городских голов на территории Броварского и Бориспольского районов. Все избирательные участки закрылись в 20 часов и без грубых нарушений действующего законодательства.

Работники полиции составили административные протоколы по ст. 173 и по ст. 44-3 КУоАП относительно броварчанина, который пришел голосовать без средств индивидуальной защиты и нецензурно выражался в помещении УИК.

Ряд сообщений, поступавших в полицию, касались неправомерных действий участников выборов, в частности фотографирования избирательных бюллетеней.

Полицейские составили в отношении нарушителей 28 админпротоколов в Броварском районе и 4 в Бориспольском за публичное разглашение избирателями результатов волеизъявления (ст. 212-22 Кодекса Украины об административном правонарушении). Статья предусматривает наложение штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Админпротоколы будут направлены в суд для принятия решения.

Вместе с тем, как сообщает движение "Чесно", явка по состоянию на 20 часов в Борисполе составила 30,15%, в Броварах - 43,02%.

Что предшествовало: В воскресенье, 17 января, повторные выборы городских голов проходят в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.