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Выборы в Киевской области: полиция составила уже 24 админпротокола

Воскресенье, 17 января 2021, 19:48

По состоянию на 18:00 в полицию Киевской области поступило 69 сообщений, связанных с нарушением избирательного процесса, составлено 24 админпротокола.

Источник: полиция Киевской области

Детали: В частности, работники полиции составили административные протоколы по ст. 173 и по ст. 44-3 КУоАП относительно жителя Броваров, который пришел голосовать без средств индивидуальной защиты и нецензурно выражался в помещении УИК.

Ряд сообщений, поступавших в полицию, касались неправомерных действий участников выборов, в частности фотографирования избирательных бюллетеней и т.п.

Полицейские составили в отношении нарушителей 18 админпротоколов в Броварском районе и 4 в Бориспольском за публичное разглашение избирателями результатов волеизъявления в помещении для голосования (ст. 212-22 Кодекса Украины об административном правонарушении).

Что предшествовало: В воскресенье, 17 января, повторные выборы городских голов проходят в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.

Украинская правда
Темы: Киевская областьвиборыполиция


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