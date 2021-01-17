Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Одесі горить готель, є загиблий

Неділя, 17 січня 2021, 22:51
"Думська"

В Одесі на вулиці Посмітного, 10/12 горить триповерховий будинок, у якому розташований готель, відомо про одного загиблого.

Джерело: "Думська", ДСНС

 
"Думська"

Деталі: Як пише "Думська", постоялець готелю Влад розповів, що почув, як загорілася проводка на другому поверсі, встиг схопити документи і вибігти з будівлі. За його словами, у готелі жило багато іноземців.

Ще один постоялець готелю на ім'я Сергій повідомив, що буквально в суботу в готелі лагодили проводку. До цього періодично були проблеми зі світлом.

На місце пожежі прибули віце-мер Михайло Кучук, який керує містом, поки мер Геннадій Труханов у відпустці, і глава Приморської райадміністрації Марат Корольов. Вони вирішують, куди розселити погорільців.

 
"Думська"

Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що о 20:30 у Приморському районі Одеси по вул. Посмітного 10/12 сталося загорання третього поверху та даху триповерхового житлового будинку. Будинок на один під’їзд, 12 квартир.

О 21:30 на місці пожежі виявлено тіло 1 загиблої особи. Мешканців будинку виведено на свіже повітря.

О 22:05 пожежу локалізовано на площі 1 тис. 200 м кв.

До гасіння залучено 60 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки ДСНС.

Українська правда
Теми: Одесапожежа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоВ Одесі горить готель, є загиблий

Вакцинація від COVID-19 стартує в середині лютого – Степанов

відеоНавального затримали в аеропорту

відеоЛітак із Навальним приземлився в іншому аеропорту

відеоІз затонулого судна врятували 5 українців: імена

доповненоВ аеропорту Москви затримали соратників Навального і журналістів

Усі новини...
Одеса
В Одесі хтось "замінував" 185 дитячих садочків
В 26 дитячих садочках Одеси шукають вибухівку
Одеська компанія перемогла у тендері Європейського інвестбанку на 24,6 мільйона євро
Останні новини
22:51
фотоВ Одесі горить готель, є загиблий
22:27
ЦВК назвала явку у трьох містах
21:54
оновленоВибори на Київщині: складено 34 адмінпротоколи
21:32
Вакцинація від COVID-19 стартує в середині лютого – Степанов
21:04
Amnesty International визнала Навального в'язнем сумління
20:50
Новини економіки: "Північний потік-2" втрачає партнерів, регуляція цін на газ
20:28
Російська влада пояснила затримання Навального: був у розшуку
20:03
відеоНавального затримали в аеропорту
19:11
відеоЛітак із Навальним приземлився в іншому аеропорту
18:35
В Амстердамі з водометами розігнали акцію протесту
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!