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В Одесі горів готель: загинула людина, ще двоє постраждали

Понеділок, 18 січня 2021, 02:24
"Думська"

В Одесі на вулиці Посмітного, 10/12 рятувальники ліквідували пожежу у триповерховому будинку, у якому розташований готель. Жертвою вогню стала одна особа, ще двоє постраждали.

Джерело: управління ДСНС в Одеської області у facebook, "Думська", ДСНС

 
"Думська"

Деталі: Як пише "Думська", постоялець готелю Влад розповів, що почув, як загорілася проводка на другому поверсі, встиг схопити документи і вибігти з будівлі. За його словами, у готелі жило багато іноземців.

Ще один постоялець готелю на ім'я Сергій повідомив, що буквально в суботу в готелі лагодили проводку. До цього періодично були проблеми зі світлом.

На місце пожежі прибули віце-мер Михайло Кучук, який керує містом, поки мер Геннадій Труханов у відпустці, і глава Приморської райадміністрації Марат Корольов. Вони вирішують, куди розселити погорільців.

 
"Думська"

Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що о 20:30 у Приморському районі Одеси по вул. Посмітного 10/12 сталося загорання третього поверху та даху триповерхового житлового будинку. Будинок на один під’їзд, 12 квартир.

О 22:05 пожежу локалізовано на площі 1 тис. 200 м кв.

О 23:51 пожежу вдалось повністю загасити. Постраждалих госпіталізували. 

Поліція кваліфікувала справу як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 

 
ДСНС

Українська правда
Теми: Одесапожежа


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