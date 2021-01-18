Порошенко заявил о победе своего кандидата на выборах мэра в Борисполе
Понедельник, 18 января 2021, 01:13
На выборах городского головы Борисполя победил кандидат от "Европейской солидарности" Владимир Борисенко, утверждает Петр Порошенко.
Источник: председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в facebook
Прямая речь: "Поздравляю с убедительной победой кандидата от "Европейской Солидарности" Владимира Борисенко на выборах городского головы в Борисполе!"
Детали: По словам нардепа, Борисенко обошел своего оппонента от власти на полторы тысячи голосов. Вероятно, речь идет о самовыдвиженце Владиславе Байчасе. Ранее тот баллотировался от партии "Слуга народа".
Напомним:
- В воскресенье, 17 января, повторные выборы городских голов проходили в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.
- По данным движения "Честно", в Борисполе явка избирателей по состоянию на 20 часов в Борисполе составила 30,15%
- Повторное голосование в городе было назначено из-за смерти действующего городского головы, который умер вскоре после победы на выборах.
Украинская правда