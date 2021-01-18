По результатам подсчета голосов на выборах мэра в Борисполе победил представитель "Европейской солидарности" и депутат горсовета Владимир Борисенко – за него отдали голоса 28,41% избирателей.

Источник: Общественное движение "Честно" со ссылкой на "Сообщение об итогах и результатах голосования на выборах Бориспольского городского головы", предоставленное ТИК

Детали: Ближайший конкурент Борисенко, депутат от "Слуги народа" и действующий секретарь Броварского горсовета Владислав Байчас, который баллотировался как самовыдвиженец, занял второе место (20,61%).

Фото "Честно"

Напомним: