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Порошенко заявил о победе своего кандидата на выборах мэра в Борисполе

Понедельник, 18 января 2021, 01:13

На выборах городского головы Борисполя победил кандидат от "Европейской солидарности" Владимир Борисенко, утверждает Петр Порошенко.

Источник: председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в facebook

Прямая речь: "Поздравляю с убедительной победой кандидата от "Европейской Солидарности" Владимира Борисенко на выборах городского головы в Борисполе!"

Детали: По словам нардепа, Борисенко обошел своего оппонента от власти на полторы тысячи голосов. Вероятно, речь идет о самовыдвиженце Владиславе Байчасе. Ранее тот баллотировался от партии "Слуга народа".

Напомним:

  • В воскресенье, 17 января, повторные выборы городских голов проходили в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.
  • По данным движения "Честно", в Борисполе явка избирателей по состоянию на 20 часов в Борисполе составила 30,15%
  • Повторное голосование в городе было назначено из-за смерти действующего городского головы, который умер вскоре после победы на выборах.

Украинская правда
Темы: виборыЕвропейская солидарность


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