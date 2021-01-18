На выборах городского головы Борисполя победил кандидат от "Европейской солидарности" Владимир Борисенко, утверждает Петр Порошенко.

Источник: председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в facebook

Прямая речь: "Поздравляю с убедительной победой кандидата от "Европейской Солидарности" Владимира Борисенко на выборах городского головы в Борисполе!"

Детали: По словам нардепа, Борисенко обошел своего оппонента от власти на полторы тысячи голосов. Вероятно, речь идет о самовыдвиженце Владиславе Байчасе. Ранее тот баллотировался от партии "Слуга народа".

Напомним: