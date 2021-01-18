Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выборы в Борисполе выиграл представитель ЕС

Понедельник, 18 января 2021, 00:13
Выборы в Борисполе выиграл представитель ЕС

По результатам подсчета голосов на выборах мэра в Борисполе победил представитель "Европейской солидарности" и депутат горсовета Владимир Борисенко – за него отдали голоса 28,41% избирателей.

Источник: Общественное движение "Честно" со ссылкой на "Сообщение об итогах и результатах голосования на выборах Бориспольского городского головы", предоставленное ТИК

Детали: Ближайший конкурент Борисенко, депутат от "Слуги народа" и действующий секретарь Броварского горсовета Владислав Байчас, который баллотировался как самовыдвиженец, занял второе место (20,61%). 

 
Фото "Честно"

Напомним:

  • В воскресенье, 17 января, повторные выборы городских голов проходили в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.
  • По данным движения "Честно", в Борисполе явка избирателей по состоянию на 20 часов в Борисполе составила 30,15%
  • Повторное голосование в городе было назначено из-за смерти действующего городского головы, который умер вскоре после победы на выборах.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыЕвропейская солидарность
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
Все новости...
Реклама: