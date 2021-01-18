Выборы в Борисполе выиграл представитель ЕС
Понедельник, 18 января 2021, 00:13
По результатам подсчета голосов на выборах мэра в Борисполе победил представитель "Европейской солидарности" и депутат горсовета Владимир Борисенко – за него отдали голоса 28,41% избирателей.
Источник: Общественное движение "Честно" со ссылкой на "Сообщение об итогах и результатах голосования на выборах Бориспольского городского головы", предоставленное ТИК
Детали: Ближайший конкурент Борисенко, депутат от "Слуги народа" и действующий секретарь Броварского горсовета Владислав Байчас, который баллотировался как самовыдвиженец, занял второе место (20,61%).
Напомним:
- В воскресенье, 17 января, повторные выборы городских голов проходили в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.
- По данным движения "Честно", в Борисполе явка избирателей по состоянию на 20 часов в Борисполе составила 30,15%
- Повторное голосование в городе было назначено из-за смерти действующего городского головы, который умер вскоре после победы на выборах.
Украинская правда