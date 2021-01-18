Мессі вперше видалили з поля: "Барселона" програла Суперкубок
"Барселона" програла "Атлетік" в матчі за Суперкубок Іспанії із рахунком 2:3, а її капітана Ліонеля Мессі на 120-ій із хвилині видалили із поля. Раніше він ніколи не отримував червону картку у футболці "Барселони".
Джерело: Tribuna.com
Деталі: "Синьо-гранатові" поступились баскам вже в додатковий час, хоча до цього команда Мессі двічі вела в рахунку.
Наприкінці першого тайму гол забив Антуан Грізманн. Але вже через дві хвилини "Атлетік" зміг зрівняти рахунок.
У другому таймі баски змогли забити ще один м’яч, проте арбітр не зарахував його через офсайд.
Невдовзі Грізманн відзначився дублем. Проте "Атлетік" відігрався на 90-й хвилині та перевів матч в овертайм.
Переможний гол забив Іньякі Вільямс, закрутивши м’яч в дальню дев’ятку воріт.
Видалення із поля Мессі заробив на 120-їй хвилині через провокацію форварда суперників, зробивши щось на зразок удару по потилиці. Арбітр переглянув момент та показав аргентинцю червону картку.