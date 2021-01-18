Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Мессі вперше видалили з поля: "Барселона" програла Суперкубок

Понеділок, 18 січня 2021, 04:06

"Барселона" програла "Атлетік" в матчі за Суперкубок Іспанії із рахунком 2:3, а її капітана Ліонеля Мессі на 120-ій із хвилині видалили із поля. Раніше він ніколи не отримував червону картку у футболці "Барселони". 

Джерело: Tribuna.com

Деталі: "Синьо-гранатові" поступились баскам вже в додатковий час, хоча до цього команда Мессі двічі вела в рахунку. 

Наприкінці першого тайму гол забив Антуан Грізманн. Але вже через дві хвилини "Атлетік" зміг зрівняти рахунок. 

 

У другому таймі баски змогли забити ще один м’яч, проте арбітр не зарахував його через офсайд.

Невдовзі Грізманн відзначився дублем. Проте "Атлетік" відігрався на 90-й хвилині та перевів матч в овертайм. 

Переможний гол забив Іньякі Вільямс, закрутивши м’яч в дальню дев’ятку воріт. 

Видалення із поля Мессі заробив на 120-їй хвилині через провокацію форварда суперників, зробивши щось на зразок удару по потилиці. Арбітр переглянув момент та показав аргентинцю червону картку. 

Українська правда
Теми: футбол


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Оновлено, фото, відеоВ Одесі горів готель: загинула людина, ще двоє постраждали

Глави Євроради і дипломатії ЄС закликали РФ звільнити Навального

Вакцинація від COVID-19 стартує в середині лютого – Степанов

відеоНавального затримали в аеропорту

відеоЛітак із Навальним приземлився в іншому аеропорту

відеоІз затонулого судна врятували 5 українців: імена

Усі новини...
футбол
У "Динамо" назвали найкращого гравця року
ФІФА скасувала молодіжні чемпіонати світу через коронавірус
Мілевський повернувся в чемпіонат України
Останні новини
04:53
Навальний перебуває у поліції, адвоката не пустили
04:06
Мессі вперше видалили з поля: "Барселона" програла Суперкубок
03:17
Байден чекає порад щодо можливості ділитись із Трампом секретними даними
02:24
Оновлено, фото, відеоВ Одесі горів готель: загинула людина, ще двоє постраждали
02:01
ФотоПосол в Туреччині відвідав врятованих із затонулого судна моряків 
01:13
Порошенко заявив про перемогу свого кандидата на виборах у Борисполі
00:26
Українська делегація в ПАРЄ хоче порушити питання щодо Навального
23:41
Глави Євроради і дипломатії ЄС закликали РФ звільнити Навального
22:27
ЦВК назвала явку у трьох містах
21:54
оновленоВибори на Київщині: складено 34 адмінпротоколи
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!