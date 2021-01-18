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Мессі вперше видалили з поля: "Барселона" програла Суперкубок

Понеділок, 18 січня 2021, 03:06
Мессі вперше видалили з поля: Барселона програла Суперкубок

"Барселона" програла "Атлетік" в матчі за Суперкубок Іспанії із рахунком 2:3, а її капітана Ліонеля Мессі на 120-ій із хвилині видалили із поля. Раніше він ніколи не отримував червону картку у футболці "Барселони". 

Джерело: Tribuna.com

Деталі: "Синьо-гранатові" поступились баскам вже в додатковий час, хоча до цього команда Мессі двічі вела в рахунку. 

Наприкінці першого тайму гол забив Антуан Грізманн. Але вже через дві хвилини "Атлетік" зміг зрівняти рахунок. 

 

У другому таймі баски змогли забити ще один м’яч, проте арбітр не зарахував його через офсайд.

Невдовзі Грізманн відзначився дублем. Проте "Атлетік" відігрався на 90-й хвилині та перевів матч в овертайм. 

Переможний гол забив Іньякі Вільямс, закрутивши м’яч в дальню дев’ятку воріт. 

Видалення із поля Мессі заробив на 120-їй хвилині через провокацію форварда суперників, зробивши щось на зразок удару по потилиці. Арбітр переглянув момент та показав аргентинцю червону картку. 

Українська правда

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Теми: футбол
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