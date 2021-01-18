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Месси впервые удалили с поля: "Барселона" проиграла Суперкубок

Понедельник, 18 января 2021, 03:06
Месси впервые удалили с поля: Барселона проиграла Суперкубок

"Барселона" проиграла "Атлетик" в матче за Суперкубок Испании со счетом 2:3, а ее капитана Лионеля Месси на 120-й минуте удалили с поля. Раньше он никогда не получал красную карточку в футболке "Барселоны".

Источник: Tribuna.com

Детали: "Сине-гранатовые" уступили баскам уже в дополнительное время, хотя до этого команда Месси дважды вела в счете.

В конце первого тайма гол забил Гризманн. Но уже через две минуты "Атлетик" смог сравнять счет.

 

Во втором тайме баски смогли забить еще один мяч, однако арбитр не засчитал его из-за офсайда.

Вскоре Гризманн отметился дублем. Однако "Атлетик" отыгрался на 90-й минуте и перевел матч в овертайм.

Победный гол забил Иньяки Уильямс, закрутив мяч в дальнюю девятку ворот.

Удаление с поля Месси заработал на 120-й минуте из-за провокации форварда соперников, сделав что-то вроде удара по затылку. Арбитр пересмотрел момент и показал аргентинцу красную карточку.

Украинская правда
Темы: футбол
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