Месси впервые удалили с поля: "Барселона" проиграла Суперкубок

"Барселона" проиграла "Атлетик" в матче за Суперкубок Испании со счетом 2:3, а ее капитана Лионеля Месси на 120-й минуте удалили с поля. Раньше он никогда не получал красную карточку в футболке "Барселоны".

Источник: Tribuna.com

Детали: "Сине-гранатовые" уступили баскам уже в дополнительное время, хотя до этого команда Месси дважды вела в счете.

В конце первого тайма гол забил Гризманн. Но уже через две минуты "Атлетик" смог сравнять счет.

Во втором тайме баски смогли забить еще один мяч, однако арбитр не засчитал его из-за офсайда.

Вскоре Гризманн отметился дублем. Однако "Атлетик" отыгрался на 90-ой минуте и перевел матч в овертайм.

Победный гол забил Иньяки Уильямс, закрутив мяч в дальнюю девятку ворот.

Удаление с поля Месси заработал на 120-й минуте из-за провокации форварда соперников, сделав что-то вроде удара по затылку. Арбитр пересмотрел момент и показал аргентинцу красную карточку.