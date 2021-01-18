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Коронавірус забрав життя понад 9 тисяч хворих за добу

Понеділок, 18 січня 2021, 05:48

За минулу добу коронавірус виявили у понад 532 тисяч осіб, за цей же час помер 9151 хворий. 

Джерело: дані сайту Worldometers 

Деталі: Зокрема, у США підтвердили майже 175 тисяч випадків захворювання, у Великій Британії – майже 39 тисяч, у Бразилії – понад 31 тисячу. 

Окрім того, Росія звітує про близько 24 тисяч нових хворих, Мексика – про 20,5 тисяч, Колумбія – про понад 17 тисяч. 

Традиційну "першість" за кількістю жертв від хвороби за добу тримають США – 1846 смертей. У Мексиці за цей час померли 1219 осіб. Також близько 500 смертей зареєстрували у Росії та Бразилії. 

 

Загалом у світі вже померли 2 мільйони 39 тисяч хворих на коронавірус, вилікувались – понад 68 мільйонів. Активними залишаються понад 25 мільйонів випадків захворювання. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірус


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