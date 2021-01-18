Коронавірус забрав життя понад 9 тисяч хворих за добу

За минулу добу коронавірус виявили у понад 532 тисяч осіб, за цей же час помер 9151 хворий.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США підтвердили майже 175 тисяч випадків захворювання, у Великій Британії – майже 39 тисяч, у Бразилії – понад 31 тисячу.

Окрім того, Росія звітує про близько 24 тисяч нових хворих, Мексика – про 20,5 тисяч, Колумбія – про понад 17 тисяч.

Традиційну "першість" за кількістю жертв від хвороби за добу тримають США – 1846 смертей. У Мексиці за цей час померли 1219 осіб. Також близько 500 смертей зареєстрували у Росії та Бразилії.

Загалом у світі вже померли 2 мільйони 39 тисяч хворих на коронавірус, вилікувались – понад 68 мільйонів. Активними залишаються понад 25 мільйонів випадків захворювання.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: