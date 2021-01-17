Коронавірус: майже 6 тисяч нових заражень, 116 людей померли

Протягом суботи, 16 січня, в Україні виявили ще 5 990 випадків Covid-19, 116 хворих померли.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Також за минулу добу госпіталізовано 2 131 особу.

У суботу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.

За словами Степанова, коронавірусну хворобу виявили, зокрема, у 177 дітей та 236 медпрацівників.

Одужало в суботу 8 777 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 27 975 (зокрема методом ПЛР – 19 548, методом ІФА – 8 427).

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 1 160 682 особи. Хвороба забрала життя 20 802 українців.

Нагадаємо: 15 січня в Україні було виявлено 7 729 нових випадків коронавірусної хвороби, 144 хворих померли і 9 792 одужали, госпіталізовано 2 083 особи.

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