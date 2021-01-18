Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавирус унес жизни более 9 тысяч больных за сутки

Понедельник, 18 января 2021, 05:48

За минувшие сутки коронавирус обнаружили более чем 532 тысяч человек, за это же время умер 9151 больной.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США подтвердили почти 175 тысяч случаев заболевания, в Великобритании – почти 39 тысяч, в Бразилии – более 31 тысячи.

Кроме того, Россия отчитывается об около 24 тысяч новых больных, Мексика – о 20,5 тысячах, Колумбия – о более 17 тысячах.

Традиционное "первенство" по количеству жертв болезни в сутки держат США – 1846 смертей. В Мексике за это время умерли 1219 человек. Также около 500 смертей зарегистрировали в России и Бразилии.

 

Всего в мире уже умерли 2 миллиона 39 тысяч больных коронавирусом, вылечились – более 68 миллионов. Активными остаются более 25 миллионов случаев заболевания.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

  • В течение субботы, 16 января, в Украине обнаружили еще 5990 случаев Covid-19, 116 заболевших скончались.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Обновлено, фото, видеоВ Одессе горел отель: погиб человек, еще двое пострадали

Главы Евросовета и дипломатии ЕС призвали РФ освободить Навального

Вакцинация от COVID-19 стартует в середине февраля – Степанов

видеоНавального задержали в аэропорту

видеоСамолет с Навальным приземлился в другом аэропорту

видеоС затонувшего судна спасли 5 украинцев: имена

Все новости...
коронавирус
Вакцинация от COVID-19 стартует в середине февраля – Степанов
В Британии до сентября хотят вакцинировать всех взрослых
Австрия продлила локдаун до 7 февраля
Последние новости
05:48
Коронавирус унес жизни более 9 тысяч больных за сутки
04:53
Навальный находится в полиции, адвоката не пустили
04:06
Месси впервые удалили с поля: "Барселона" проиграла Суперкубок
03:17
Байден ждет советов касательно возможности делиться с Трампом секретными данными
02:24
Обновлено, фото, видеоВ Одессе горел отель: погиб человек, еще двое пострадали
02:01
ФотоПосол в Турции посетил спасенных с затонувшего судна моряков
01:13
Порошенко заявил о победе своего кандидата на выборах в Борисполе
00:26
Украинская делегация в ПАСЕ хочет поднять вопрос касательно Навального
23:41
Главы Евросовета и дипломатии ЕС призвали РФ освободить Навального
22:27
ЦИК назвала явку в трех городах
Все новости...