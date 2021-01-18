Коронавирус унес жизни более 9 тысяч больных за сутки

За минувшие сутки коронавирус обнаружили более чем 532 тысяч человек, за это же время умер 9151 больной.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США подтвердили почти 175 тысяч случаев заболевания, в Великобритании – почти 39 тысяч, в Бразилии – более 31 тысячи.

Кроме того, Россия отчитывается об около 24 тысяч новых больных, Мексика – о 20,5 тысячах, Колумбия – о более 17 тысячах.

Традиционное "первенство" по количеству жертв болезни в сутки держат США – 1846 смертей. В Мексике за это время умерли 1219 человек. Также около 500 смертей зарегистрировали в России и Бразилии.

Всего в мире уже умерли 2 миллиона 39 тысяч больных коронавирусом, вылечились – более 68 миллионов. Активными остаются более 25 миллионов случаев заболевания.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: