В останній день на посаді Трамп планує помилувати близько 100 осіб

Президент США Дональд Трамп, який 20 січня вже не займатиме свою посаду, планує підписати близько 100 помилувань.

Джерело: CNN

Деталі: Цю інформацію телеканалу підтвердили три джерела. Йдеться про економічних злочинців, реперів та інших. Підтвердження щодо того, чи буде там ім’я безпосередньо Трампа, наразі немає.

Відомо, що у неділю у Білому домі відбувались зустрічі для узгодження остаточного списку осіб, який помилує президент.

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