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В останній день на посаді Трамп планує помилувати близько 100 осіб

Понеділок, 18 січня 2021, 07:26

Президент США Дональд Трамп, який 20 січня вже не займатиме свою посаду, планує підписати близько 100 помилувань.

Джерело: CNN

Деталі: Цю інформацію телеканалу підтвердили три джерела. Йдеться про економічних злочинців, реперів та інших. Підтвердження щодо того, чи буде там ім’я безпосередньо Трампа, наразі немає. 

Відомо, що у неділю у Білому домі відбувались зустрічі для узгодження остаточного списку осіб, який помилує президент. 

Нагадаємо: 

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп обговорював зі своїми помічниками можливість помилувати самого себе. Це було до того, як його прихильники штурмували Капітолій.
  • Одне із останніх помилувань Трампа стосувалась Пола Манафорта, ексглави виборчої кампанії Трампа.

Українська правда
Теми: Трамп


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