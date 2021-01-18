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В последний день в должности Трамп планирует помиловать около 100 человек

Понедельник, 18 января 2021, 07:26

Президент США Дональд Трамп, который 20 января уже не будет занимать свою должность, планирует подписать около 100 помилований.

Источник: CNN

Детали: Эту информацию телеканалу подтвердили три источника. Речь идет об экономических преступников, рэперов и других. Подтверждения того, будет ли там имя непосредственно Трампа, пока нет.

Известно, что в воскресенье в Белом доме происходили встречи для согласования окончательного списка лиц, которых помилует президент.

Напомним:

  • Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп обсуждал со своими помощниками возможность помиловать самого себя.
  • Одно из последних помилований касалось Пола Манафорта, экс-главы предвыборной кампании Трампа. 

Украинская правда
Темы: Трамп


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