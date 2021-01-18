В последний день в должности Трамп планирует помиловать около 100 человек

Президент США Дональд Трамп, который 20 января уже не будет занимать свою должность, планирует подписать около 100 помилований.

Источник: CNN

Детали: Эту информацию телеканалу подтвердили три источника. Речь идет об экономических преступников, рэперов и других. Подтверждения того, будет ли там имя непосредственно Трампа, пока нет.

Известно, что в воскресенье в Белом доме происходили встречи для согласования окончательного списка лиц, которых помилует президент.

Напомним: