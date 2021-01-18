Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Під ворожим вогнем перебували захисники Широкіно – ООС

Понеділок, 18 січня 2021, 07:42

17 січня російські окупанти два рази порушили режим припинення вогню – відкривали вогонь біля Широкіно. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Найманці використовували станкові протитанкові гранатомети. 

Про факти порушення було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. 

Водночас в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

"Від початку поточної доби, 18 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", – підсумували у штабі. 

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини неділі і ночі: затримання Навального, затонуле судно із українцями

Оновлено, фото, відеоВ Одесі горів готель: загинула людина, ще двоє постраждали

Глави Євроради і дипломатії ЄС закликали РФ звільнити Навального

Вакцинація від COVID-19 стартує в середині лютого – Степанов

відеоНавального затримали в аеропорту

відеоЛітак із Навальним приземлився в іншому аеропорту

Усі новини...
ООС
Російсько окупаційні війська в Україні здійснили чотири порушення "перемир'я"
Окупаційні війська РФ на Донбасі вчергове порушили перемир'я
Обстріли з гранатометів та кулеметів: на Донбасі 5 порушень "перемир'я" за добу
Останні новини
08:00
Головні новини неділі і ночі: затримання Навального, затонуле судно із українцями
07:42
Під ворожим вогнем перебували захисники Широкіно – ООС
07:26
В останній день на посаді Трамп планує помилувати близько 100 осіб
06:54
Словаччина повертається до масового тестування на коронавірус
05:48
Коронавірус забрав життя понад 9 тисяч хворих за добу
04:53
Навальний перебуває у поліції, адвоката не пустили
04:06
Мессі вперше видалили з поля: "Барселона" програла Суперкубок
03:17
Байден чекає порад щодо можливості ділитись із Трампом секретними даними
02:24
Оновлено, фото, відеоВ Одесі горів готель: загинула людина, ще двоє постраждали
02:01
ФотоПосол в Туреччині відвідав врятованих із затонулого судна моряків 
Усі новини...