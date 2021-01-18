Під ворожим вогнем перебували захисники Широкіно – ООС
Понеділок, 18 січня 2021, 06:42
17 січня російські окупанти два рази порушили режим припинення вогню – відкривали вогонь біля Широкіно.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: Найманці використовували станкові протитанкові гранатомети.
Про факти порушення було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Водночас в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.
"Від початку поточної доби, 18 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", – підсумували у штабі.
Українська правда