Під ворожим вогнем перебували захисники Широкіно – ООС

17 січня російські окупанти два рази порушили режим припинення вогню – відкривали вогонь біля Широкіно.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Найманці використовували станкові протитанкові гранатомети.

Про факти порушення було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Водночас в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

"Від початку поточної доби, 18 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", – підсумували у штабі.