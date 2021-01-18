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Под вражеским огнем находились защитники Широкино – ООС

Понедельник, 18 января 2021, 07:42

17 января российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня – открывали огонь у Широкино.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Наемники использовали станковые противотанковые гранатометы.

О фактах нарушения было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

"С начала текущих суток, 18 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – подытожили в штабе.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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