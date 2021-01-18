Под вражеским огнем находились защитники Широкино – ООС
Понедельник, 18 января 2021, 07:42
17 января российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня – открывали огонь у Широкино.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: Наемники использовали станковые противотанковые гранатометы.
О фактах нарушения было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.
"С начала текущих суток, 18 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – подытожили в штабе.
Украинская правда