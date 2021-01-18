У Чорному морі продовжують пошуки 5 моряків із затонулого судна української компанії

У Чорному морі біля берегів Туреччини тривають пошуки п'ятьох моряків із затонулого напередодні судна Arvin.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter, пише "Європейська правда".

"Пошуки п'ятьох моряків із судна Arvin тривають. На місце операції вирушили вертольоти берегової охорони та ВМС Туреччини", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що врятовані українці почуваються добре, у понеділок їх можуть виписати з лікарні.

17 січня стало відомо, що біля берегів Туреччини затонув суховантаж Arvin із 10 українцями та двома іноземцями на борту. Шість осіб були врятовані, двоє загинули.

Власником затонулого суховантажного судна є українська компанія Arvin Shipping LTD.

Судно затонуло в районі Інкуму, провінція Бартин. Врятовані моряки розповіли, що з моменту того, як судно почало тонути, до повного затоплення, минуло близько 5 хвилин.