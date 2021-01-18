Суховантаж Arvin пішов на дно за лічені хвилини – моряки

Українські моряки, врятовані з суховантажу Arvin, який затонув біля берегів провінції Бартин, розповіли, що з моменту того як судно почало тонути до повного затоплення минуло близько 5 хвилин.

Джерело: кореспондент "Укрінформу" в Туреччині

Пряма мова: "Вітер почав набирати силу з 11:00-11:30, хвилі досягали 6 метрів. На кораблі почули хруст, тоді було оголошено сигнал тривоги. Сигнал про те, що судно тоне, було відправлено о 12:20. Судно затонуло швидко, приблизно за 5 хвилин".

Деталі: Моряки сказали, що через погані погодні умови не рухалися за маршрутом, а стали на якір та очікували, що хвилі досягатимуть 3,5 - 4 метри.

Серед екіпажу були моряки, для яких цей рейс був першим. Були й ті, хто на цьому судні вже працював по кілька контрактів. Третій механік ходив на цьому судні 7 років.

За останніми даними, у лікарні перебувають 5 українців та 1 росіянин, один моряк загинув, ще п’ятьох шукають.

ВМС Туреччини направило фрегат для пошуку та порятунку моряків суховантажу. Також у понеділок до пошуків залучать два гелікоптери: один зі складу Берегової охорони, один – ВМС Туреччини.

Нагадаємо: У неділю 17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії суховантаж. Спочатку було повідомлено, що він був російським, пізніше стало відомо, що судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії.

Суховантаж затонув через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса із вантажем селітри.