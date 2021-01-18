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В Черном море продолжают поиски пяти моряков с затонувшего судна украинской компании

Понедельник, 18 января 2021, 10:07

В Черном море у берегов Турции продолжаются поиски пяти моряков с затонувшего накануне судна Arvin.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Поиски пяти моряков с судна Arvin продолжаются. К месту операции отправились вертолеты береговой охраны и ВМС Турции", - отметил Николенко.

Он добавил, что спасенные украинцы чувствуют себя хорошо, сегодня могут быть выписаны из больницы.

17 января стало известно, что у берегов Турции затонул сухогруз Arvin с десятью украинцами и двумя иностранцами на борту. Шесть человек были спасены, двое погибли.

Владелец затонувшего сухогруза - украинская компания Arvin Shipping LTD.

Судно затонуло в районе Инкуму, провинция Бартын. Спасенные моряки рассказали, что с того момента, как судно начало тонуть, до полного затопления прошло около 5 минут.

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Темы: Черное море
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