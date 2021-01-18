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ФБР розслідує можливу спробу продати РФ ноутбук Ненсі Пелосі, викрадений в Капітолії

Понеділок, 18 січня 2021, 12:45
ФБР розслідує можливу спробу продати РФ ноутбук Ненсі Пелосі, викрадений в Капітолії

Федеральне бюро перевіряє інформацію про можливу спробу продати в Росію ноутбук, вкрадений в день штурму Капітолію з офісу спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

Джерело: CNN

Деталі: Кримінальну справу почали проти мешканки Пенсільванії Райлі Джун Вільямс, яка зараз переховується. Вона видалила свої облікові записи в соціальних мережах.

Однак немає офіційної інформації про те, що ноутбук дійсно був узятий з офісу Пелосі.

Вільямс впізнали рідні і близьку на відео всередині будівлі Капітолію. Один із свідків заявив, що бачив відео, на якому Вільямс бере портативний комп'ютер або жорсткий диск з офісу Пелосі.

Крім того, інформатор заявив, що "Вільямс мала намір відправити комп'ютерний пристрій одному другу в Росії, який потім планував продати пристрій службі зовнішньої розвідки Росії".

Ця людина повідомила ФБР, що "передача комп'ютерного пристрою в Росію зірвалася з невідомих причин, і Вільямс все ще має комп'ютерний пристрій або знищила його".

Вільямс не звинувачується в крадіжці. Їй пред'явлено звинувачення в насильницькому проникненні або порушенні громадського порядку. Це ті ж звинувачення, з якими зіткнулися більшість тих, хто брав участь в штурмі Капітолію.

Нагадаємо: Федеральне бюро розслідувань США відкрило 160 справ у рамках розслідування штурму Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа.

Передісторія: 

  • 6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.
  • Після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.

Теми: СШАвибориРосіярозвідка
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