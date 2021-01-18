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ФБР расследует возможную попытку продать РФ ноутбук Нэнси Пелоси, похищенный в Капитолии

Понедельник, 18 января 2021, 13:45

Федеральное бюро расследует возможною попытку продать в Россию ноутбук, украденный в день штурма Капитолия из офиса спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Источник: CNN

Детали: Уголовное дело начали против жительници Пенсильвании Райли Джун Уильямс, которая сейчас находится в бегах. Также она удалила свои учетные записи в социальных сетях.

Однако, отмечается, что нет никаких указаний на то, что ноутбук действительно был взят из офиса Пелоси.

Уильямс опознали родные на видео внутри здания Капитолия. Один из свидетелей заявил, что видел видео, на котором Уильямс берет портативный компьютер или жесткий диск из офиса Пелоси.

Кроме того, информатор заявил, что "Уильямс намеревалась отправить компьютерное устройство другу в России, который затем планировал продать устройство службе внешней разведки России".

Этот человек сообщил ФБР, что "передача компьютерного устройства в Россию сорвалась по неизвестным причинам, и Уильямс все еще имеет компьютерное устройство или уничтожила его".

Уильямс не обвиняется в краже. Ей предъявлено обвинение только в насильственном проникновении или нарушении общественного порядка. Это те же обвинения, с которыми столкнулись большинство тех, кто принимал участие в штурме Капитолия.

Напомним: Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.

Предыстория:

  • 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
  • После вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.

Темы: СШАвиборыРосcияразведка


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