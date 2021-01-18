Суд виправдав київського догхантера Святогора

Шевченківський районний суд Києва виправдав догхантера Олексія Святогора, якого підозрювали у жорстокому поводженні з тваринами.

Джерело: Громадське з посиланням на рішення суду від 18 січня

Деталі: Чоловіка звинувачували за частинами 2 та 3 статті 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості).

Суд постановив виправдати Святогора "у зв’язку з недоведеністю, що в діях обвинуваченого є склад кримінальних правопорушень".

Суддя у рішенні зазначив, що репліки догхантера, які пропагують культ насильства і жорстокості щодо безпритульних тварин, є "усними творами". А за це у статтях, за якими його звинувачують, кримінальна відповідальність не передбачена.

Водночас суд зазначив, що ці статті передбачають, що окрім висловлювань у ЗМІ, Святогор мав би здійснювати "додаткові дії, які мали б сприяти досягнення результату створення відеопродукції".

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