Суд виправдав київського догхантера Святогора
Шевченківський районний суд Києва виправдав догхантера Олексія Святогора, якого підозрювали у жорстокому поводженні з тваринами.
Джерело: Громадське з посиланням на рішення суду від 18 січня
Деталі: Чоловіка звинувачували за частинами 2 та 3 статті 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості).
Суд постановив виправдати Святогора "у зв’язку з недоведеністю, що в діях обвинуваченого є склад кримінальних правопорушень".
Суддя у рішенні зазначив, що репліки догхантера, які пропагують культ насильства і жорстокості щодо безпритульних тварин, є "усними творами". А за це у статтях, за якими його звинувачують, кримінальна відповідальність не передбачена.
Водночас суд зазначив, що ці статті передбачають, що окрім висловлювань у ЗМІ, Святогор мав би здійснювати "додаткові дії, які мали б сприяти досягнення результату створення відеопродукції".
Передісторія:
- 8 червня 2018 року стало відомо про затримання Святогора. Того ж дня його відпустили додому. Чоловік не раз відкрито заявляв, що вбиває бездомних собак.
- 11 червня 2018 року суд взяв догхантера під варту на два місяці без права на заставу.
- Пізніше Шевченківський райсуд Києва відпустив Святогора під цілодобовий домашній арешт із забороною залишати місце свого проживання до 7 серпня 2018 року.
- У лютому 2019 року повідомлялося, що догхантер Святогор потрапив до лікарні після побиття.