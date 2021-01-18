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Суд оправдал киевского догхантера Святогора

Понедельник, 18 января 2021, 14:42
Суд оправдал киевского догхантера Святогора
Фото zachem.com.ua

Шевченковский районный суд Киева оправдал догхантера Алексея Святогора, которого подозревали в жестоком обращении с животными.

Источник: Громадське со ссылкой на решение суда от 18 января

Детали: Мужчину обвиняли по частям 2 и 3 статьи 300 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости).

Суд постановил оправдать Святогора "в связи с недоказанностью, что в действиях обвиняемого имеется состав уголовных преступлений".

Судья в решении отметил, что реплики догхантера, которые пропагандируют культ насилия и жестокости в отношении бездомных животных, являются "устными произведениями". А за это в статьях, по которым его обвиняют, уголовная ответственность не предусмотрена.

В то же время суд отметил, что эти статьи предусматривают, что кроме высказываний в СМИ, Святогор должен осуществлять "дополнительные действия, которые должны способствовать достижению результата создания видеопродукции".

Предыстория: 

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Темы: Киевсуд
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