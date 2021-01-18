Суд оправдал киевского догхантера Святогора
Шевченковский районный суд Киева оправдал догхантера Алексея Святогора, которого подозревали в жестоком обращении с животными.
Источник: Громадське со ссылкой на решение суда от 18 января
Детали: Мужчину обвиняли по частям 2 и 3 статьи 300 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости).
Суд постановил оправдать Святогора "в связи с недоказанностью, что в действиях обвиняемого имеется состав уголовных преступлений".
Судья в решении отметил, что реплики догхантера, которые пропагандируют культ насилия и жестокости в отношении бездомных животных, являются "устными произведениями". А за это в статьях, по которым его обвиняют, уголовная ответственность не предусмотрена.
В то же время суд отметил, что эти статьи предусматривают, что кроме высказываний в СМИ, Святогор должен осуществлять "дополнительные действия, которые должны способствовать достижению результата создания видеопродукции".
Предыстория:
- 8 июня 2018 года стало известно о задержании Святогора. В тот же день его отпустили домой. Мужчина не раз открыто заявлял, что убивает бездомных собак.
- 11 июня 2018 года суд взял догхантера под стражу на два месяца без права на залог.
- Но позже Шевченковский райсуд Киева отпустил догхантера Святогора под круглосуточный домашний ареста с запретом покидать место своего проживания до 7 августа 2018 года.
- В феврале 2019 года сообщалось, что догхантер Святогор попал в больницу после избиения.