Європарламент обговорить затримання Навального на пленарній сесії

Депутати Європейського парламенту 19 січня проведуть дебати щодо затримання в Росії опозиційного політика Алєксєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Європарламент додав на завтрашнє пленарне засідання дебати по темі Навального. Резолюція по темі, ймовірно, буде поставлена на голосування в четвер", - написав Джозвяк.

the European Parliament have added a debate on #Navalny in the plenary tomorrow. resolution on the topic likely to be voted on Thu. #Russia