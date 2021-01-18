Європарламент обговорить затримання Навального на пленарній сесії

Депутати Європейського парламенту 19 січня проведуть дебати щодо затримання в Росії опозиційного політика Алєксєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Європарламент додав на завтрашнє пленарне засідання дебати по темі Навального. Резолюція по темі, ймовірно, буде поставлена на голосування в четвер", - написав Джозвяк.

the European Parliament have added a debate on #Navalny in the plenary tomorrow. resolution on the topic likely to be voted on Thu. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 18, 2021

17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.

В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

У Європейському Союзі та США різко засудили Росію за затримання Алексєя Навального та вимагають звільнити опозиціонера.

Країни Балтії вважають, що Євросоюзу слід розглянути можливість введення санкцій щодо Росії, якщо Навальний не буде звільнений.