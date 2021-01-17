Російська влада пояснила затримання Навального: був у розшуку

В управлінні ФСВП по Москві заявили, що опозиціонер Олексій Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

Джерело: "Інтерфакс" із посиланням на прес-бюро московського управління Федеральної служби виконання покарань

Дослівно: "17 січня в аеропорту "Шереметьєво" співробітниками відділу розшуку оперативного управління УФСВП по Москві був затриманий засуджений до умовного покарання Олексій Навальний, який з 29 грудня 2020 року перебував у розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну".

"До рішення суду (про подальший запобіжний захід - ред.) він буде перебувати під вартою".

"Затримання громадянина Навального проводилося на підставі винесеної 29 грудня 2020 року постанови начальника УФСВП по Москві, відповідно до якої засуджений був оголошений у розшук за систематичні порушення умов випробувального терміну із приписом про вжиття заходів до його затримання при встановленні місцезнаходження".

Що передувало: У неділю ввечері російського опозиціонера Олексія Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві, куди він прилетів з Берліну, де лікувався після отруєння.

О 19:12 за київським часом літак авіакомпанії "Победа" рейсу 936 з Берліна з Навальним приземлився в московському аеропорту "Шереметьєво", а не у "Внуково", як планувалося раніше.

13 cічня Навальний написав в Instagram, що має намір повернутися з Німеччини в Росію 17 січня.

Того ж дня стало відомо, що Навального оголошено в розшук як засудженого до 3,5 років в'язниці умовно.

Перед цим ФСВП РФ вимагало замінити Навальному умовний термін позбавлення волі на реальний у справі "Ів Роше", за якою російський суд визнав опозиціонера винним у розкраданні. Також 29 грудня СКР повідомив про порушення проти Навального кримінальної справи про шахрайство в особливо великому розмірі.

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