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Навального затримали в аеропорту

Неділя, 17 січня 2021, 19:03
Навального затримали в аеропорту
Навальний з дружиною в аеропорту "Шереметьєво", Кіра Ярмиш у Twitter

Російського опозиціонера Олексія Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві.

Джерело: трансляція "Настоящее время", прес-секретар Навального Кіра Ярмиш

Деталі: При проходженні паспортного контролю до Навальному підійшли правоохоронці і попросили пройти у відділення поліції.

При цьому вони відмовилися пропустити з ним адвоката Ольгу Михайлову, яка прилетіла разом з ним.

Як повідомила прес-секретар Навального Кіра Ярмиш, поки невідомо, в якому статусі перебуває політик і куди його повели.

Що передувало: О 19:12 за київським часом літак авіакомпанії "Победа" рейсу 936 з Берліна з російським опозиціонером Олексієм Навальним приземлився в московському аеропорту "Шереметьєво", а не у "Внуково", як планувалося раніше.

О 16:19 за київським часом Навальний вилетів із Берліна до Москви. 

"Українська правда" в Threads

Теми: НавальнийРосія
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