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Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з міномета

Понеділок, 18 січня 2021, 18:28

Протягом доби 18 січня вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Неподалік населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь в бік наших позицій з міномета 82-го калібру".

Деталі: Про факт порушення режиму припинення вогню Україна повідомила представникам ОБСЄ.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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