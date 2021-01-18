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Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з міномета

Понеділок, 18 січня 2021, 17:28
Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з міномета

Протягом доби 18 січня вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Неподалік населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь в бік наших позицій з міномета 82-го калібру".

Деталі: Про факт порушення режиму припинення вогню Україна повідомила представникам ОБСЄ.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна
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