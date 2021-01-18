Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з міномета
Понеділок, 18 січня 2021, 17:28
Протягом доби 18 січня вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Неподалік населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь в бік наших позицій з міномета 82-го калібру".
Деталі: Про факт порушення режиму припинення вогню Україна повідомила представникам ОБСЄ.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Українська правда