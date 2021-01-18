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Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из миномета

Понедельник, 18 января 2021, 18:28

В течение суток 18 января вдоль всей линии разграничения было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Неподалеку населенного пункта Богдановка, российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону наших позиций из миномета 82-го калибра".

Детали: О факте нарушения режима прекращения огня Украина сообщила представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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