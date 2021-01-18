Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из миномета
Понедельник, 18 января 2021, 18:28
В течение суток 18 января вдоль всей линии разграничения было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Неподалеку населенного пункта Богдановка, российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону наших позиций из миномета 82-го калибра".
Детали: О факте нарушения режима прекращения огня Украина сообщила представителям ОБСЕ.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Украинская правда