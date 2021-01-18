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Смертність в Україні за 11 місяців зросла майже на 3%

Понеділок, 18 січня 2021, 18:16
Смертність в Україні за 11 місяців зросла майже на 3%

За 11 місяців 2020 року в Україні померло 549,17 тисяч осіб, що на 2,9% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який наводить дані Держстату

Деталі: Вказується, що за цей час народилося - 268,9 тисяч дітей, що на 6,2% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

З урахуванням раніше оприлюднених даних, в листопаді минулого року зафіксовано значне зростання числа померлих в порівнянні з листопадом позаминулого року - на 35%, до 63,44 тисяч осіб.

Число новонароджених в листопаді знизилося в порівнянні з листопадом позаминулого року на 11,7% - до 21,62 тис.

Жовтень став п'ятим місяцем в 2020 році, коли число померлих перевищило аналогічні дані 2019 року: першим був червень з 8,4%, другим - серпень з 3,9%, третім - вересень з 15,4%, четвертим жовтень з 17,5 %.

Згідно з даними Держстату, в цілому населення України на 1 грудня 2020 року оцінювався в 41 млн 629,93 тисяч осіб, що на 292,74 тисяч, або на 0,7% менше, ніж роком раніше.

Передісторія: За неділю, 17 січня, в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 3 034 особам, одужали 5 236 осіб, у лікарні потрапили 1 304 хворих, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 67 осіб.

Теми: карантинукраїнці
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