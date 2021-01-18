Смертность в Украине за 11 месяцев выросла почти на 3%

За 11 месяцев 2020 года в Украине умерло 549 170 человек, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Источник: "Интерфакс-Украина", приводит данные Госстата

Детали: Указывается, что за это время родилось - 268 900 детей, что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

С учетом ранее обнародованных данных, в ноябре прошлого года зафиксирован значительный рост числа умерших по сравнению с ноябрем позапрошлого года - на 35%, до 63 440 человек.

Число новорожденных в ноябре снизилось по сравнению с ноябрем позапрошлого года на 11,7% - до 21,62 тыс.

Октябрь стал пятым месяцем в 2020 году, когда число умерших превысило аналогичные данные 2019 года: первым был июнь с 8,4%, вторым - август с 3,9%, третьим - сентябрь с 15,4%, четвертым октябрь с 17,5%.

Согласно данным Госстата, в целом население Украины на 1 декабря 2020 оценивался в 41 млн 629 930 человек, что на 292 740, или на 0,7% меньше, чем годом ранее.

Предыстория: За воскресенье, 17 января, в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 3034 лицам, выздоровели 5236 человек, в больницы попали 1304 больных, умерли от осложнений коронавирусной болезни 67 человек.