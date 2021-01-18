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ОБСЄ зафіксувала майже сотню порушень перемир’я за вихідні на Донбасі

Понеділок, 18 січня 2021, 23:56

За період З вечора 15 січня до вечора 17 січня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі майже сотню порушень перемир’я.

Джерело: Щоденний звіт ОБСЄ

Деталі: На території Донецької області спостерігачі зафіксували 83 порушення перемир’я, а на території Луганської – ще 8.

На Донеччині спостерігачі побачили шість вибухів невизначеного походження, а на Луганщині – вісім.

Традиційно Місія повідомила про обмеження її пересування з боку окупантів.

Загалом з початку дії перемир’я на Донбасі спостерігачі зафіксували 6 294 порушень, в тому числі 2660 вибухів.

Українська правда
Теми: ДонбасОБСЄООСвійна


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