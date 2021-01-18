ОБСЄ зафіксувала майже сотню порушень перемир’я за вихідні на Донбасі
Понеділок, 18 січня 2021, 23:56
За період З вечора 15 січня до вечора 17 січня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі майже сотню порушень перемир’я.
Джерело: Щоденний звіт ОБСЄ
Деталі: На території Донецької області спостерігачі зафіксували 83 порушення перемир’я, а на території Луганської – ще 8.
На Донеччині спостерігачі побачили шість вибухів невизначеного походження, а на Луганщині – вісім.
Традиційно Місія повідомила про обмеження її пересування з боку окупантів.
Загалом з початку дії перемир’я на Донбасі спостерігачі зафіксували 6 294 порушень, в тому числі 2660 вибухів.
Українська правда